Decreto Aiuti ter: Ambrogio (Fd'I), aiuti fondamentali per sostenere famiglie e imprese

- "Con il decreto Aiuti ter l’Italia punta a difendere famiglie e imprese dalla crisi economica ed energetica. Miliardi di aiuti fondamentali per il sostegno al nostro tessuto produttivo e sociale. Sul tema energetico colmiamo quel vuoto creato da un’Europa lenta e incapace di decidere, come dimostra l’impasse sul tema del price cap. Il governo Meloni però non ha perso tempo. In poche settimane abbiamo deliberato la Nadef e approvato il decreto Aiuti quater, mettendo a disposizione delle nostre aziende altri 9,1 miliardi di euro. Serve crescita. E per questo è necessario lasciare che le nostre eccellenze creino ricchezza e posti di lavoro. Allo stesso tempo sta a noi, a partire da domani, dare una visione e una rotta sicura alla nostra madre Italia". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Ambrogio, nel corso della discussione sul decreto Aiuti ter. (Rin)