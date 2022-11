Cultura: Sangiuliano su Unesco, da 50 anni Italia in prima linea per tutela patrimonio mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Convenzione Unesco del 1972 “continua a ispirare l'Italia e la comunità internazionale nella tutela del patrimonio culturale, ricordandone lo straordinario valore per lo sviluppo socio-economico”. Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, celebrando il cinquantenario della Convenzione sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale, adottata il 16 novembre del 1972 dalla Conferenza generale dell'Unesco. “Il ministero della Cultura si associa alle organizzazioni nazionali e internazionali che celebrano l'anniversario di oggi e ribadisce il suo impegno nel perseguimento degli obiettivi fissati cinquant'anni fa", sottolinea Sangiuliano, che aggiunge: "Quell'accordo sancì il principio che il patrimonio culturale e naturale è un bene dell'umanità, alla cui salvaguardia sono chiamate a concorrere tutte le Nazioni. L'Italia, forte di una leadership unanimemente riconosciuta e del primato nella Lista del patrimonio mondiale con 58 siti iscritti, è uno degli Stati maggiormente impegnati nella attuazione dei principi e valori della Convenzione, partecipando attivamente alle riflessioni tecniche e scientifiche e garantendo un sostegno concreto alle iniziative multilaterali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio mondiale". (Rin)