Usa: Elon Musk si aspetta di trovare qualcun altro che assuma la guida di Twitter

- Elon Musk è intenzionato a trovare “qualcun altro” che assuma la guida operativa di Twitter, dopo la conclusione dell’accordo da 44 miliardi di dollari per acquisire la piattaforma. Lo ha detto lui stesso, durante il processo partito oggi dopo che gli azionisti di Tesla hanno accusato la casa automobilistica, l’amministratore delegato e il consiglio di amministrazione di aver tradito i loro obblighi fiduciari, concedendo a Musk opzioni su titoli per 56 miliardi di dollari. “La mia intenzione è di dedicarmi sempre meno a Twitter nel corso del tempo, trovando qualcun altro che possa assumere la guida della società”, ha detto, aggiungendo che la “ristrutturazione” della piattaforma sarà completata al più presto. (Was)