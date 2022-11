Usa: Daly (Fed), tassi interesse potrebbero salire almeno di un altro punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve potrebbe approvare nuovi rialzi dei tassi di interesse per “almeno un altro punto percentuale, e forse anche di più”, prima di iniziare a valutare gli effetti dei provvedimenti sull’andamento dell’inflazione. Lo ha detto la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, durante una intervista con l’emittente “Cnbc”, aggiungendo che il target di riferimento potrebbe arrivare ad essere compreso tra il 4,75 e il 5,25 per cento. “Credo si tratti di una previsione ragionevole”, ha detto. Ad oggi, la Fed ha incrementato i tassi sei volte, inclusi i quattro rialzi consecutivi pari allo 0,75 per cento. “Interrompere questo processo al momento è fuori discussione”, ha chiarito la Daly. (Was)