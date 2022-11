Migranti: Commissione Ue lavora a documento di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà un documento di lavoro per favorire un accordo comunitario sulla gestione dell'immigrazione. A quanto si apprende da fonti diplomatiche europee, è quanto emerso durante la riunione degli ambasciatori permanenti Ue di questo pomeriggio (Coreper II), che avrebbe visto una sostanziale convergenza di vedute fra gli Statti membri Ue sull'affrontare il tema sia dal punto di vista della dimensione esterna, che da quella interna dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Durante la riunione, inoltre, è stata riconosciuta la peculiarità emergenziale dei salvataggi effettuati in mare, pur a fronte di una pressione attualmente in corso sulla rotta balcanica. Stando alle fonti, la presidenza ceca procederà nelle prossime azioni alla luce di consultazioni con gli Stati membri e sulla base di un piano d'azione della Commissione europea, atteso prossimamente. Nessuna indicazione sarebbe invece uscita dalla riunione per quanto riguarda il consiglio straordinario dei ministri degli Interni, che secondo alcune voci dei giorni scorsi si sarebbe dovuto tenere nelle prossime settimane. (Beb)