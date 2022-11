Casa: Rizzi, verificheremo perché Comune Bergamo abbia affidato mille appartamenti a MM

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendo la notizia dell'affidamento di circa mille alloggi di proprietà del Comune di Bergamo a Metropolitana Milanese. Nei mesi scorsi avevo saputo dell'intenzione del presidente di Aler di rescindere al prossimo 31 dicembre la convezione di gestione. E da subito ho auspicato il confronto con il Comune di Bergamo, tanto è vero che il 14 ottobre scorso ero personalmente nell'ufficio del primo cittadino. Detto ciò, voglio capire fino in fondo le vere ragioni di questa separazione e dei rilievi che vengono mossi ad Aler Bergamo. Ho già convocato i vertici dell'azienda nei miei uffici, perché è necessario che le attività delle Aler siano rivolte esclusivamente al miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini". Lo afferma Alan Rizzi, assessore alla Casa e Housing sociale della Regione Lombardia, commentando la decisone presa oggi dal Comune di Bergamo. "A Regione Lombardia, come da sempre nella sua azione programmatica e di governo, preme che le persone, le famiglie, i cittadini tutti - conclude l'assessore - abbiano una qualità della vita migliore possibile". (Com)