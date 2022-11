Imprese: Stellantis, Ed Ditmire nuovo head of Investor Relations

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis ha annunciato oggi che Ed Ditmire entrerà a far parte della società come head of Investor Relations, riportando a Richard Palmer, Chief financial officer, a partire dal primo dicembre 2022. Andrea Bandinelli – riferisce una nota – assumerà all’interno di Stellantis un nuovo incarico che sarà annunciato in seguito. “Il rapporto di fiducia di Ed con la comunità degli investitori, in particolare nel mercato statunitense, contribuirà a guidare il nostro coinvolgimento degli investitori durante la realizzazione di Dare Forward 2030, il nostro piano strategico a lungo termine”, ha affermato Richard Palmer, Cfo di Stellantis, che ha aggiunto: “Siamo lieti di accoglierlo nel nostro viaggio durante il quale ci stiamo trasformando in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile. Voglio, inoltre, ringraziare Andrea per il suo contributo e augurargli il meglio per il suo prossimo ruolo”. Ed Ditmire si unisce a Stellantis da Nasdaq, Inc., dove ha guidato le relazioni con gli investitori per quasi dieci anni. In precedenza, ha lavorato nella ricerca azionaria sell-side per varie aziende. Ed Ditmire ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University (New Jersey, Usa), un Mba presso l’Università di Notre Dame (Indiana, Usa) ed è Cfa Charterholder. (Com)