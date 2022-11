Siccità: a Palazzo Pirelli esperienze a confronto Israele-Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto sempre più serrato e stringente con l’esperienza israeliana: dopo gli eventi siccitosi che hanno compromesso una parte rilevante di raccolto, e che rischiano di ripetersi, la Lombardia guarda alle best practice di una terra al 70 per cento desertica che ha saputo trasformarsi e dare vita a un’agricoltura di qualità vocata all’export. Il confronto di oggi a Palazzo Pirelli, promosso dalla Commissione consiliare Agricoltura, ha permesso di conoscere la storia e il presente di lotta alla siccità della regione del Neghev. Il professor Aaron Fait (Ben Gurion University), studioso di fama internazionale, attualmente impegnato anche in ricerche sulla possibilità di coltivazioni sulla luna e nel cosmo, ha illustrato i metodi per utilizzare acqua riciclata e per desalinizzare il terreno, ha parlato di tecnologie e strumenti all’avanguardia ma, ha precisato, “fondamentale in Israele è l’educazione perché sin da piccoli si viene educati a non sprecare l’acqua nei gesti quotidiani”. “In Israele - ha detto - l’attività agricola si basa per il 90 per cento su acqua riciclata e ciò permette di non sottrarre l’acqua all’utilizzo dei cittadini”. Prima di Fait erano intervenuti, aprendo la finestra sulla realtà israeliana, Jonathan Hadar (Head of Israel Economic and Trade Mission to Italy) e Andrea Jarach (Presidente dell’associazione Amici italiani della Ben Gurion University). (segue) (Com)