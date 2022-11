Siccità: a Palazzo Pirelli esperienze a confronto Israele-Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pomeriggio di lavori è stato introdotto dalla consigliera Elisabetta Strada, che ha annunciato la prossima approvazione in Consiglio regionale di una Risoluzione sul tema della lotta alla siccità attraverso linee guida in grado di fondare una strategia a lungo termine. Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario del Consiglio regionale, ha sottolineato l’importanza per la Lombardia, prima regione agricola d’Italia, di uno scambio di esperienze con Israele per poter migliorare le attività di raccolta e conservazione dell’acqua e quella dell’irrigazione, “che in particolare necessita di impianti sempre più innovativi”. “Siccità e cambiamento climatico -ha detto il Presidente della Commissione agricoltura Ruggero Invernizzi- sono all’origine per il comparto agricolo di prospettive difficili. Per questo motivo cooperare tra addetti ai lavori, approfondendo le soluzioni più innovative ed efficaci, è fondamentale e il convegno di oggi, con docenti universitari, responsabili di enti e la importante presenza del professor Fait rappresenta un passo significativo in questa direzione”. (segue) (Com)