Siccità: a Palazzo Pirelli esperienze a confronto Israele-Lombardia (3)

- Case histories di cooperazione tra Israele e la Lombardia sono stati illustrati da Paola Pagnotta (director Agritech of Israel economic and trade mission to Italy), la quale si è soffermata su tecnologie per sistemi di irrigazione a goccia, per il trattamento delle acque reflue e per la raccolta e lo stoccaggio idrico e ha illustrato la situazione in Israele dove, ha fatto notare, sono previsti contributi statali importanti per gli agricoltori che accettano di promuovere iniziative di sperimentazioni innovative. Strategico, ha poi aggiunto, è il Centro di ricerca in agricoltura, al quale le aziende possono rivolgersi quando devono affrontare problematiche legate ad un territorio difficile. Durante i lavori sono intervenuti il professor Marco Mancini (Politecnico di Milano), la professoressa Arianna Facchi (Università degli studi di Milano), Gladys Lucchelli (direttrice ANBI), Massimo Ornaghi (direttore ERSAF), Paolo Carra (vicepresidente di Coldiretti Lombardia), Riccardo Crotti (presidente Confagricoltura Lombardia). L’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, nel suo intervento di saluto, ha detto che “il modello israeliano ha fatto scuola ed è non a caso un esempio ripreso a livello mondiale”. “Lo scambio tra esperienze -ha aggiunto- non potrà che portare benefici al nostro sistema agricolo, che si è già avviato sulla strada maestra dell’innovazione e intende farlo sempre di più”. (Com)