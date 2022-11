Nord Macedonia: segretaria Affari europei francese, nel 2030 possibile piena adesione di Skopje a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traguardo del 2030 è ambizioso ma non irrealistico per la piena adesione all'Unione europea della Macedonia del Nord. Lo ha affermato la sottosegretaria agli Affari europei francese, Laurence Boone, ripresa dalla stampa locale. "L'anno 2030 è ambizioso, ma non è irrealistico perché abbiamo visto che la Macedonia del Nord sta facendo molti progressi in termini di armonizzazione della legislazione europea", ha detto Boone in visita a Skopje, nella conferenza stampa congiunta tenuta oggi con il primo ministro macedone Dimitar Kovacevski. (Seb)