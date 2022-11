Difesa: sottosegretario Perego in visita al Comando Forze Speciali dell’Esercito, focus su figura Soccorritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego, ha fatto oggi visita al Comando Forze Speciali dell’Esercito a Pisa. “Con grande piacere ho assistito all’esercitazione delle Forze Speciali dell’Esercito Italiano, una realtà operativa preziosa per la Difesa e strategica per il Paese”, ha detto il sottosegretario. “Osservare inoltre - ha proseguito Perego - l’attività dei Soccorritori militari, da poco riconosciuti come iter e qualifica delle Forze Speciali della Difesa, in un contesto simulato ma estremamente realistico, è stato motivo di orgoglio e soddisfazione, perché sono stato parte attiva nel consolidamento del protocollo di intesa interministeriale Salute-Difesa”, ha dichiarato. “Credo molto nell’importanza della figura del soccorritore che contribuisce ad aumentare notevolmente il livello di sicurezza dei nostri militari ogni giorno chiamati ad operare mettendo a rischio la loro vita”, ha concluso Perego.(Res)