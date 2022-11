Roma: Pedica (+Eu), regole per monopattini e bike, stop a sosta selvaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ora di dire basta alla sosta selvaggia di monopattini e bike. Servono regole più stringenti per salvaguardare il decoro della città e la sicurezza dei cittadini. È intollerabile infatti che i marciapiedi vengano ostruiti dalla presenza di mezzi in sharing e che venga compromesso il passaggio dei disabili con carrozzella". È quanto afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa Stefano Pedica. "Le strade del centro non sono una 'discarica' di bike e monopattini - aggiunge -, va trovata una soluzione. Bisogna incentivare l'uso delle rastrelliere come in tutti i paesi europei. E, come per le automobili, i mezzi fuori posto vanno portati via nelle rimesse e i fruitori del servizio che non hanno rispettato le regole vanno multati. Solo così possiamo recuperare il decoro della città".(Com)