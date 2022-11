Piemonte: Cirio, siamo prima regione in Italia ad aver ricevuto l'approvazione sul Fondo sociale Europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte è la prima regione in Italia a ottenere l'approvazione del nuovo Fondo sociale Europeo 2021-2027. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la prima riunione del. Comitato di sorveglianza, che dovrà occuparsi delle operazioni relative alla nuova programmazione di questi fondi. "Per il nostro territorio significa oltre 1,3 miliardi di euro. Uno dei miei primi obiettivi come presidente era usare l’esperienza maturata in Europa per portare in Piemonte da Bruxelles più risorse e più in fretta. Così sta avvenendo e ora al lavoro per usarle bene. Tra le misure che nascono da un uso innovativo che la Regione Piemonte ha messo in campo sulla nuova programmazione 2021-2027 dell’Fse vi sono il finanziamento delle borse di studio universitarie e i voucher da 600 euro al mese per sostenere le famiglie nella cura delle persone anziane e non autosufficienti", ha concluso Cirio. (Rpi)