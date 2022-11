Roma: Trombetti (Pd), bene Regione Lazio su bonus affitti a famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Patrimonio del Campidoglio, Yuri Trombetti, del Partito democratico, in una nota, dichiara: "È un'ottima notizia il sostegno economico della Regione Lazio per le famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto: 15,8 milioni di euro a favore di Roma Capitale e altrettanti 15,8 milioni di euro per gli altri comuni del Lazio. Contributi importanti - spiega il presidente della commissione Patrimonio - che si aggiungono alle risorse già destinate per aiutare i tanti cittadini in difficoltà a causa della crisi economica e del caro bollette. Ringrazio l'assessore regionale alle Politiche Abitative Massimiliano Valeriani che ha proposto questa importante delibera, una misura che consentirà a molte famiglie di ottenere il bonus affitti", conclude Trombetti. (Com)