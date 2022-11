Superbonus: Floridia (M5s), dati straordinari, Meloni non demolisca impianto agevolazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "+902mila posti di lavoro, +43 miliardi di entrate nelle casse dello Stato, 115 miliardi di valore generato sul sistema economico, più del doppio dell'ammontare degli investimenti attualmente ammessi a detrazione. Sono gli ultimi dati sul superbonus 110 per cento. A fornirli non è il Movimento cinque stelle ma il Censis, che conferma dati analoghi precedentemente diffusi da Nomisma, Cresme e Ance. E soprattutto sono dati straordinari che si aggiungono ad altri fondamentali, come i risparmi in bolletta e il calo delle emissioni di CO2 in atmosfera. Eppure questi dati evidentemente non bastano, se è vero come è vero che Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti vogliono intaccare e demolire questo impianto riducendo le agevolazioni già dalle prossime settimane. Perché? Forse perché è una misura voluta e difesa dal Movimento cinque stelle? Famiglie e imprese non meritano di veder cambiare le carte in tavola per motivi ideologici. Il governo ci ripensi e si apra al confronto e alle proposte più interessanti, come quella del Movimento 5 Stelle per sbloccare in via definitiva i crediti fiscali". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Rin)