Lazio 2023: Gasparri (FI), necessario incontro per confrontarsi su candidato politico e riconoscibile

20 luglio 2021

- Alle prossime elezioni regionali del Lazio "il centrodestra dovrà essere ovviamente coeso e unito ma deve anche confrontarsi". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Mancano un paio di mesi alle regionali del Lazio. Il centrodestra dovrà essere ovviamente coeso e unito ma deve anche confrontarsi - spiega -. Tutti conosciamo i numeri e le previsioni, il realismo deve essere una regola ampiamente condivisa ma anche il rispetto. È necessario l'incontro - prosegue - per definire le candidature con la consapevolezza, che al di là dei pesi e dei contrappesi, servono candidati ben riconoscibili, soprattutto per il vasto elettorato di Roma, che possano essere individuati in ciascuno dei partiti che formano la coalizione. Privilegiando soluzioni politiche ed evitando errori del passato. Non si potrebbe più accettare - sottolinea - quello che fu imposto alle elezioni comunali di un anno fa. Guardiamoci in faccia, cerchiamo in ogni ambito le soluzioni più indicate, senza pregiudizi e senza atti di presunzione. E ricordiamoci che in pochi giorni bisogna rivolgersi a una pubblica opinione che, soprattutto nella Capitale, non avrebbe il tempo di valutare esperimenti o azzardi. E su questo tutte le formazioni politiche hanno la loro da dire, all'insegna della riconoscibilità e della scelta politica".(Com)