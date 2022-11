Ucraina: ministro Difesa Crosetto partecipa a Gruppo di contatto in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso parte alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, che si è svolta questo pomeriggio in videoconferenza. Durante l'incontro sono stati affrontati i recenti sviluppi della crisi ucraina e il comune impegno per il rapido raggiungimento di una soluzione per la pace. A margine, il ministro Crosetto ha avuto un breve colloquio con il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, cui ha ribadito la sua costante attenzione verso l'evolversi della situazione, esprimendo inoltre sentimenti di vicinanza e solidarietà per la tragica morte dei suoi due concittadini. Il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina costituisce il periodico confronto tra i ministri della Difesa e i capi di Stato maggiore della Difesa dei Paesi che aderiscono alle iniziative di supporto alle Forze armate ucraine.(Com)