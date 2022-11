Mediterraneo: da conferenza Shade Med invito a considerare sicurezza marittima prioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconsiderare le operazioni di sicurezza marittima in un momento di conflitto per contrastare l’emergere di nuove minacce per i cavi sottomarini, i flussi energetici marittimi, la libertà di navigazione commerciale e l'integrità dei domini cibernetico ed elettromagnetico. Questo l’argomento del secondo gruppo di lavoro moderato oggi da James Henry Bergeron, consigliere politico del comandante del Comando marittimo alleato della Nato (Marcom), alla conferenza Shade Med 2022, co-organizzata dall’Operazione EuNavFor Med - Irini e da Marcom. Alle discussioni hanno preso parte Christian Bueger, professore di Relazioni internazionali dell’Università di Copenaghen; Nick Childs, senior fellow per le forze navali e la sicurezza marittima dell’International Institute for Strategic Studies (Iiss) di Londra; e Sidharth Kaushal, fellow per la potenza marittima del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies di Londra. (segue) (Res)