Mediterraneo: da conferenza Shade Med invito a considerare sicurezza marittima prioritaria (2)

- Le operazioni multinazionali di sicurezza marittima si sono evolute nel 2001, quando è stata lanciata l'Operazione Active Endeavour per combattere il terrorismo dopo l'11 settembre. I vent'anni successivi hanno visto nuovi sforzi volti a contrastare la pirateria nel Corno d'Africa, il traffico di esseri umani e di armi nel Mediterraneo, il miglioramento della consapevolezza della situazione marittima e il rafforzamento delle capacità di sicurezza marittima regionale. Ora, con il ritorno dei grandi conflitti in Europa, potrebbero emergere nuove minacce alla sicurezza marittima a partire dalle “infrastrutture critiche sottomarine”, ha detto Bergeron. Quest’ultimo ha sottolineato in particolare come la Russia abbia “investito molto nelle sue capacità sottomarine”, sottolineando in particolare la “minaccia ibrida” costituita da Mosca. Le nuove tecnologie, da questo punto di vista, rappresentano un “game changer” della sicurezza marittima che le operazioni navali “convenzionali” non possono ignorare. (Res)