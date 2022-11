Bosnia: Dodik, non esiste un percorso di adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un percorso di adesione alla Nato per la Bosnia Erzegovina. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Milorad Dodik, dopo il giuramento di oggi dei tre nuovi esponenti della Presidenza tripartita del Paese balcanico, secondo quanto riporta il portale online "Klix". Dodik ha risposto così al discorso di insediamento dell'esponente croato alla Presidenza, Zeljko Komsic, il quale aveva affermato che durante il suo quarto mandato consecutivo farà "tutto il possibile" affinché la Bosnia Erzegovina aderisca all'Alleanza atlantica. "Non esiste un percorso Nato per la Bosnia Erzegovina, non c'è una posizione concordata sull'adesione all'Alleanza atlantica ma solo un accordo di cooperazione, e con questo atteggiamento unilateralista Komsic ha mostrato ancora una volta quale sarà la sua politica in futuro", ha detto Dodik. Il leader serbo ha quindi ricordato che lo stesso Komsic "non è stato eletto dai cittadini della Bosnia Erzegovina, come afferma falsamente, ma è stato scelto da una parte della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina), e non da quelli che avrebbero dovuto farlo, cioè la popolazione croata come impone la Costituzione della Bosnia Erzegovina, ma dalla popolazione di fede musulmana", raggiungendo così la carica di presidente, secondo Dodik, "attraverso frodi e menzogne".(Seb)