Fvg: assessore Ricerca, comunità scientifica può dare contributo prezioso a sfide sostenibilità

- La comunità scientifica può dare un contributo prezioso per raggiungere una condizione di maggiore sostenibilità economica, ambientale e sociale, nei nuovi scenari sociali segnati dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica. Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, intervenendo alla cerimonia di apertura del 44mo anno accademico della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste. "La Sissa di Trieste - ha detto - in questi anni si è dimostrata reattiva e ha saputo, assieme ad altre istituzioni di ricerca e università della regione, sfruttare le opportunità accedendo in maniera intelligente ai fondi del Pnrr". In particolare, secondo l'assessore, è necessaria che parta dalla comunità scientifica una riflessione profonda sull'attuale calo demografico, che porta con sé la diminuzione di giovani talenti nel territorio. "Su questo e su altri temi di attualità - ha aggiunto Rosolen - la scienza ha il compito intervenire, in un momento in cui non mancano le risorse messe a disposizione sia a livello nazionale che regionale per mettere in sicurezza gli investimenti più importanti da effettuare nel prossimo futuro. La Sissa può aiutarci segnalando le eccellenze su cui puntare in un'ottica di sinergia e visione". (Frt)