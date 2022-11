Clima: presidente Colombia Petro, Cop30 in Amazzonia "idea eccellente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha definito “eccellente” l’idea di organizzare la prossima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in Amazzonia, lanciata dal presidente eletto del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva. “La Cop30 in Amazzonia mi pare un’eccellente idea”, ha dichiarato Petro in un tweet. Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato oggi alla Cop27 di Sharm El-Sheikh che chiederà al segretario generale della Onu, Antonio Guterres, di poter organizzare il vertice sul clima del 2025 (Cop30) in Amazzonia. "Parleremo con il segretario generale dell'Onu perché il prossimo Cop sia fatto in Brasile, in Amazzonia. Trovo importante che le persone che difendono l'Amazzonia conoscano la regione e la realtà concreta", ha spiegato Lula. (segue) (Mec)