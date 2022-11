Clima: presidente Colombia Petro, Cop30 in Amazzonia "idea eccellente" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E l'impegno dei governi dovrebbe essere proprio quello di agire in difesa dell'ambiente, evitando discorsi "populistici e retorici", ha detto il ministro ironizzando sui "filantropi, leader, uomini d'affari e il numero sempre esagerato di loro consiglieri, venuti con privati ​​nella lussuosa località del Mar Rosso per chiedere ad altri obiettivi di riduzione delle emissioni, parlando di auto ultramoderne a idrogeno o elettriche al 100 per cento". Idee "completamente scollegate dalla realtà", ha aggiunto. Parole che i media locali hanno accostato alle polemiche sul viaggio di Lula in Egitto, a bordo di un aereo privato di José Seripieri Filho, fondatore della compagnia di assicurazione sanitaria Qualicorp e tra i principali sponsor politici del futuro presidente. Lo stesso, peraltro, la cui donazione in campagna elettorale non era stata denunciata per tempo dal Partito dei lavoratori (Pt), meritandosi una censura da parte delle autorità elettorali. (segue) (Mec)