Clima: presidente Colombia Petro, Cop30 in Amazzonia "idea eccellente" (6)

- Lula viaggia accompagnato dalla moglie Rosangela "Janja" da Silva, in una delegazione composta - tra gli altri - da nomi di primo piano della scena nazionale: la senatrice Simone Tebet, terza arrivata alle presidenziali di ottobre e già da ora alleata del futuro governo. C'è poi Marina Silva, deputata ed ex ministra dell'Ambiente nei governi di sinistra, simbolo delle battaglie ecologiste del Paese. Sull'aereo c'è anche Fernando Haddad, ex ministro delle Finanze e nome di spicco del Pt, accreditato di un ruolo di rilievo nel futuro governo, l'ex ministro degli Esteri, Celso Amorim, e Aloizio Mercadante, uno dei coordinatori della transizione dei poteri. Non ci sarà il vice presidente eletto, Geraldo Alckmin, impegnato proprio nel coordinare la squadra a colloquio con il governo uscente del presidente, Jair Bolsonaro. (segue) (Mec)