Clima: presidente Colombia Petro, Cop30 in Amazzonia "idea eccellente" (7)

- Prima di tornare in patria, Lula farà sosta in Portogallo, atteso a incontri con il presidente Marcelo Rebelo de Sousa e col primo ministro Antonio Costa. Al rientro, fissato per sabato, Lula si ritufferà a pieno nella compilazione della lista dei ministri che comporranno il nuovo governo, dal 1 gennaio del 2023. Il presidente eletto ha congelato le speculazioni sulla futura squadra di governo prendendosi tutto il tempo della trasferta prima di formalizzare le prime scelte. Giorni durante i quali lui e la sua squadra, con in testa il vicepresidente eletto Alckmin, lavorano anche per ampliare il più possibile le basi della maggioranza parlamentare. (Mec)