Decreto Aiuti ter: Rosso (FI), sostenere settore casa, su superbonus indispensabile dare più tempo

- Il decreto Aiuti ter "è la dimostrazione plastica di come gran parte dell’attività normativa dell’ultimo anno sia stata improntata alla risoluzione delle emergenze. Una legislazione che ha avuto l’obiettivo di tamponare le ferite del tessuto produttivo e imprenditoriale e senza la quale molte famiglie non ce l’avrebbero fatta. Tra i settori più penalizzati dalla crisi c’è sicuramente quello edilizio e immobiliare e una delle nostre priorità dovrà essere quella di sostenerlo e aiutarlo. Con misure come il Superbonus si era rimesso in moto un comparto fondamentale per l’economia italiana. Ma ad oggi più di 5 miliardi di crediti sono rimasti bloccati e le imprese che hanno eseguito correttamente i lavori o sono state costrette a lasciarli a metà non riescono a cederli. Per questo Forza Italia ritiene indispensabile concedere più tempo a chi ha già iniziato il percorso tortuoso per usufruire del superbonus 110 per cento. Cambiare le regole in corso lascia nel limbo cittadini e imprese che hanno già affrontato spese gravose. Sono certo che il governo di cui facciamo parte saprà affrontare e risolvere queste gravi situazioni. Forza Italia è convinta che il nostro Paese cresce se crescono le imprese. Noi abbiamo il dovere di sostenerle perché sostenere le imprese e i lavoratori significa sostenere l’Italia". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, intervenendo in discussione generale sul decreto Aiuti ter.(Rin)