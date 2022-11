Polonia: Crosetto, notizia su possibile missile ucraino ha impedito peggioramento conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ultime notizie a disposizione, sarebbe un missile ucraino ad essere “esploso e caduto nel territorio polacco” dopo non avere centrato l’obiettivo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la trasmissione “Porta a Porta” su “Rai1”. “Stavo tornando da Bruxelles quando ho ricevuto in aereo un messaggio del capo di Stato maggiore che mi informava dell’avvenimento ma all’inizio non avevamo alcuna notizia se non che fosse caduto un missile e le vittime in Polonia”, ha ricordato il ministro. “I primi minuti e la prima ora sono stati molto difficili e convulsi non si capiva se il missile fosse di provenienza russa” poi “si è risolto con la notizia che il missile sarebbe arrivato da parte ucraina e ciò ha impedito un peggioramento del conflitto”, ha affermato Crosetto che ha confermato di avere avuto contatti in quegli istanti anche con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Nei momenti difficili la priorità è quella di mantenere la calma e buttare acqua sul fuoco perché la situazione era già esplosiva così” e in caso rischiava di diventare “ancora più devastante”.(Res)