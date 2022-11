Piemonte: approvata a maggioranza la variazione di bilancio 2022-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata a maggioranza la variazione di bilancio 2022-2024 in Consiglio regionale del Piemonte. Una misura da 66 milioni di euro che andrà a incidere su scuole, associazioni territoriali, sanità, turismo, caro bollette e riqualificazione energetica. "Imprese e sociale continuano ad essere al centro della nostra azione - ha affermato l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano -. Occupazione per dare dignità e sostegno per non lasciare nessuno indietro, questi i nostri pilastri. Con gli interventi approvati rimpolpiamo le azioni già tracciate nel bilancio preventivo o incidiamo sulle emergenze sopraggiunte. Ringrazio i consiglieri per il supporto, l’aiuto e i suggerimenti e gli uffici per il consueto lavoro di affiancamento alle indicazioni politiche". Contrarie invece le opposizioni. Con Sarah Disabato (M5s) che ha sottolineato come vadano "aiutati tutti i territori, non solo quelli che hanno un consigliere che li rappresenti direttamente". Mentre per Diego Sarno (Pd) e Silvana Accossato (Leu) nel testo, "non si è tenuto conto del caro bollette per famiglie e imprese".(Rpi)