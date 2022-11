Lavoro: Laus (Pd), subito impegno comune su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo e una giusta retribuzione "sono priorità da affrontare con rapidità ed efficacia perché riguardano un tema centrale di giustizia sociale e di sviluppo. Per questo oggi in commissione Lavoro alla Camera come Gruppo del Partito democratico abbiamo sostenuto la necessità di mettere subito in calendario le proposte di legge che hanno queste norme in oggetto. Sono certo che dall'esame in commissione risulterà chiaro che si tratta di un obiettivo sul quale tutte le forze parlamentare si impegneranno e il cui conseguimento sarà il frutto di un lavoro comune". Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera Mauro Laus. (Rin)