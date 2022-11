Iran-Grecia: ministero Navigazione Atene, due navi sequestrate da Teheran sono state rilasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due navi battenti bandiera greca sequestrate dall’Iran a maggio sono state rilasciate dopo mesi di negoziati. Lo ha reso noto il ministero della Navigazione greco. Le due imbarcazioni, Prudent Warrior e Delta Poseidon, hanno lasciato l’Iran. Secondo fonti menzionate dal quotidiano “I Kathimerini”, Atene e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per la liberazione delle due navi, che a maggio erano state sequestrate come rappresaglia al sequestro di una petroliera iraniana da parte degli Stati Uniti in Grecia. (Gra)