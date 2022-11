Migranti: Craxi (FI), Italia e Grecia chiedono risposte e strategia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Oggi ho avuto un proficuo incontro di lavoro con il ministro degli Esteri ellenico Nikos Dendias, una discussione utile nel corso della quale abbiamo esaminato i principali dossier che accomunano le agende di Italia e Grecia, due Paesi che condividono il medesimo destino e la medesima proiezione europea e mediterranea. Partendo dall’impegno a rafforzare le relazioni bilaterali tra Roma e Atene per offrire impulso ulteriore al già ottimo legame esistente, sino allo scambio di vedute sul futuro dell’Unione, chiamata a muovere decisi passi in avanti in termini di soggettività politica per rispondere in maniera coesa e determinata alle nuove sfide che il contesto internazionale profila all’orizzonte, con Dendias abbiamo naturalmente affrontato anche la delicata tematica relativa alla regolamentazione dei flussi migratori, e convenuto sulla necessità di una risposta europea ad un problema globale che non può ricadere in via esclusiva sulle spalle delle realtà rivierasche". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. (segue) (Rin)