Migranti: Craxi (FI), Italia e Grecia chiedono risposte e strategia europea (2)

- "Occorrono la responsabilità e la solidarietà di tutti gli Stati membri verso i Paesi che rappresentano la frontiera meridionale dell’Ue - prosegue Craxi - occorre prendere consapevolezza del fatto che quello migratorio è un fenomeno epocale, non contingente, destinato a segnare il corso dei prossimi decenni. Un fenomeno complesso che assume risvolti sociali importanti e necessita dunque di attenzione, approccio equilibrato, capacità di intervento immediato, azioni coordinate e definizione di una strategia di medio e lungo termine che vada oltre la pura gestione dell’emergenza. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi intendo dunque promuovere un esercizio di diplomazia parlamentare che a livello bilaterale e multilaterale coinvolga tanto le realtà che si affacciano sulla sponda nord e sud del Mediterraneo quanto i principali partners comunitari, per articolare un dialogo propositivo e sensibilizzare in materia. Nel corso dell’incontro con il ministro degli Esteri greco - conclude Craxi - abbiamo infine convenuto sul fatto che il sostegno all’Ucraina non deve venire certamente meno, sulla necessità di evitare pericolose escalation del conflitto che potrebbero spalancare le porte a scenari ancor più catastrofici, sull’importanza di ricercare ogni spiraglio utile a favorire il passo della diplomazia, orientandoci verso un futuro di pace e rispetto del diritto internazionale". (Rin)