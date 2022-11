Ucraina: Crosetto, serve dialogo lungo e costruttivo per futuro di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sulla guerra in Ucraina è necessario “costruire le ragioni del dialogo, lungo, impegnativo e alla volte contraddittorio”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la trasmissione “Porta a Porta” su “Rai1”. Secondo Crosetto è necessario “lasciare aperta la via del dialogo per il futuro” in quanto l’obiettivo “resta la pace”.(Res)