Russia: ministero Esteri, reazione in alcuni Paesi Nato all'incidente in Polonia è "scandalosa"

- La reazione all'interno di alcuni Paesi membri della Nato all'incidente in Polonia è "scandalosa", i media stranieri hanno diffuso affermazioni false. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota, commentando la caduta dei frammenti di missili ucraini in Polonia. "Registriamo una reazione pubblica scandalosa all'incidente in un certo numero di Paesi della Nato e nei media, che, senza alcun desiderio di capire la situazione, si sono affrettati a diffondere affermazioni assolutamente false e infondate, suggerendo che la Russia fosse colpevole", si legge nel comunicato. "Speriamo che un'indagine imparziale e la divulgazione dei suoi risultati esporranno questa provocazione", ha concluso il ministero. (Rum)