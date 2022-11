Viabilità: Aspi, su A9 Lainate-Como-Chiasso ripristinato il traffico su tutte le corsie dal 2 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla Lainate-Como-Chiasso - come previsto dal calendario condiviso con le Istituzioni territoriali - dalle ore 6 di venerdì 2 dicembre sarà rimosso il cantiere del fornice Nord della galleria San Fermo installato per consentire le attività di ammodernamento all'interno della stessa. La sospensione delle lavorazioni, che si protrarrà fino alla prossima primavera, consentirà il ripristino di tutte le corsie disponibili nel tratto tra il km 35 e il km 37, agevolando gli spostamenti degli utenti in occasione delle festività del mese di dicembre e permettendo la gestione in sicurezza delle operazioni invernali. Si ricorda che le attività in atto rientrano nel piano nazionale di ammodernamento dei fornici avviato da Autostrade per l'Italia secondo gli standard introdotti in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare le lavorazioni riguardano la completata ricostruzione della calotta della galleria, attività che per caratteristiche tecniche specifiche deve essere effettuata in assenza di traffico. (Com)