Ucraina: Crosetto, mi preoccupano “migranti invernali”, potrebbero arrivare fino a 10 milioni

22 luglio 2021

- Il rischio di bombardamenti alle infrastrutture critiche ucraine da parte della Russia è la creazione di migranti invernali. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “A me preoccupa l’evoluzione dei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche” perché con l’inverno che sta arrivano potrebbero crearsi dei “migranti invernali, persone che non avranno la possibilità di superare l’inverno per non potersi scaldare, milioni di persone che potrebbero necessitare di uscire dall’Ucraina e raggiungere l’Europa”, ha aggiunto Crosetto che ha stimato che tra i “7 e 10 milioni di persone, dicono i più pessimisti” potrebbero lasciare il Paese e questo “crea maggiore nervosismo” anche in altri Paesi.(Res)