Torino: Cgil, sentenza riders riconosce natura subordinata rapporto con aziende delivery (2)

- Il Giudice ha inoltre riconosciuto, come tempo-lavoro, tutto l'orario di lavoro dalla "timbratura on line" (loggatura) all'effettiva conclusione degli slot lavorativi, in conformità alla storica battaglia del Nidil e di tutta la Cgil per il riconoscimento, quale tempo di lavoro retribuito, di tutto il periodo di disponibilità offerto dai rider, comprensivo dei tempi di attesa, indipendentemente dall'effettivo tempo di consegna al cliente. Il Tribunale ha infine condannato Foodinho Srl a pagare al lavoratore le differenze retributive tra l'applicazione del contratto di collaborazione autonoma occasionale e la corretta applicazione del contratto subordinato (Ccnl sopraccitato) per le giornate di lavoro effettuate in questo arco temporale, oltre le spese di causa", ha concluso Nidil Cgil. (Rpi)