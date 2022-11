Mafia: la Dia "commissaria" azienda milanese che subappaltava a pregiudicato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno inoltre dimostrato come i relativi aspetti contrattuali del sub-appalto pari a circa 1,3 milioni, venissero definiti dai vertici societari direttamente con l'indagato sebbene questi risultasse formalmente semplice autista dipendente dell’impresa sub-appaltatrice. Tale condotta ha evidenziato la cosiddetta colpa di organizzazione in quanto, sebbene l’azienda si fosse dotata, almeno sulla carta, di procedure volte a impedire il verificarsi di fenomeni criminosi nel tessuto societario, nei fatti avrebbe disatteso le regole cautelari posto che i vertici societari nulla avrebbero eccepito sulla presenza costante quale loro interlocutore di un soggetto privo di ogni formale potere e qualifica. Il Tribunale della prevenzione ha pertanto disposto un “tutoraggio” a opera di due amministratori giudiziari, nominati dalla medesima Autorità, che per un periodo iniziale di un anno eserciteranno tutti i poteri di controllo sull’attività d’impresa al fine di eliminare le contiguità critiche rilevate. Il compendio aziendale sottoposto a misura di prevenzione è capitalizzato per 1,5 milioni di euro e nell’ultimo periodo ha sviluppato un volume d’affari di oltre 35 milioni di euro. (Com)