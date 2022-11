Speciale scuola: occupazioni lampo a Roma, da settembre proteste in otto istituti, resistono in quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settembre a Roma sono stati occupati otto istituti scolastici. Tre solamente tra lunedì e martedì. Il 10 ottobre scorso il liceo artistico Argan aveva dato ufficialmente il via all'autunno caldo di proteste nelle scuole della Capitale. A ruota lo avevano seguito il liceo artistico Enzo Rossi, in zona Collatino e il liceo classico Pilo Albertelli, vicino piazza dell'Esquilino. Poi, hanno dato il via all'occupazione dei propri istituti anche il classico Torquato Tasso, lo scientifico Maria Montessori - entrambi al centro, uno in via Sicilia in zona Barberini e l'altro in via Livenza nelle vicinanze di Villa Borghese - e il ginnasio del classico Terenzio Mamiani a Prati. Anche per gli studenti delle periferie di Roma la stagione delle manifestazioni studentesche è iniziata: dopo l'occupazione dell'istituto nautico Marcantonio Colonna di Anzio, questa mattina si è aggiunta la protesta del tecnico Leonardo Pisano di Guidonia. "L'obiettivo è restare fino a lunedì prossimo, una settimana precisa", ha raccontato Edoardo, studente del Tasso che da occupa l'istituto insieme ad altri 150 ragazzi che questa notte hanno dormito al secondo piano del liceo. "Allo stesso tempo però, vogliamo lasciare la scuola completamente intatta con la pulizia totale dell'istituto, alla fine - ha aggiunto -. Deve essere un momento di protesta politica per far crescere coscienza e responsabilità nei confronti di una società che non tiene conto di noi". (Rer)