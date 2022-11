Speciale scuola: Torino, inaugurato a Collegno il nuovo Campus della formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove aule, infatti, hanno permesso di trasferire tutto il Corso di Scienze della Formazione, andando così a creare un vero e proprio Campus della formazione. Ogni campus universitario, ormai è chiaro, diventa volano per l'attivazione di processi molto positivi per i territori. Il Corso che trova sede a Collegno si caratterizza per un'elevata attenzione al rapporto fra didattica e discipline di studio e promuove nuovi approcci legati soprattutto ai temi dello sviluppo sostenibile e dell'outdoor education. La Certosa di Collegno è un luogo dalle grandi potenzialità per tutte le attività universitarie. Stiamo perciò già al lavoro per progettare nuovi interventi utili a creare spazi per la ricerca, la didattica innovativa e la formazione dei docenti della scuola primaria", ha concluso Geuna. (Rpi)