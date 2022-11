Speciale scuola: Roma, al via il corso di formazione per detenuti di Rebibbia per reinserimento sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un corso di formazione per la riabilitazione socio-lavorativa di 35 detenuti attraverso lavori di pubblica utilità, in particolare nella cura e manutenzione del patrimonio ambientale di Roma Capitale. Questa mattina, presso la Casa Circondariale di Rebibbia, a Roma, si è tenuta la cerimonia di avvio della fase operativa del programma di attività previste dal protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia, siglato il 24 giugno 2022 e perfezionato poi con il protocollo operativo del 27 ottobre scorso. Il progetto vede il coinvolgimento di 35 detenuti, arrivati a fine pena, che seguiranno un percorso formativo tenuto da agronomi e tecnici del Servizio giardini comunale su aspetti sia teorici che pratici: da nozioni di botanica generale e di ecologia vegetale al ruolo delle piante negli ecosistemi urbani, arrivando all’uso delle attrezzature manuali ed elettromeccaniche, nonché l’organizzazione delle attività di cantiere e la realizzazione e gestione degli impianti di irrigazione. Infine, verranno fornite nozioni anche sulle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro. A questa formazione tecnica si aggiungerà quella tenuta da funzionari Ama sul decoro urbano e corretto conferimento differenziato dei rifiuti. La formazione teorica, che si svolgerà presso la Casa circondariale e la Scuola Giardinieri, si concluderà a metà dicembre e verrà poi supportata da lezioni pratiche che si svolgeranno presso la Casa del giardinaggio. (Rer)