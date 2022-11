Speciale scuola: Magliano (Moderati), a livello nazionale un crollo ogni 4 giorni di scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di due scuole su cinque hanno più di 45 anni: sono state, cioè, costruite prima del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, che stabilisce le norme tecniche in materia di edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale. Una situazione che si risolve in frequenti episodi di crolli, piccoli e grandi: in media, uno ogni quattro giorni di scuola. Lo ha denunciato il consigliere regionale Piemontese dei Moderati Silvio Magliano. "Porterò in Consiglio Regionale il tema della sicurezza degli edifici scolastici in Piemonte, con un Question Time con il quale chiederò alla Giunta di salvaguardare la sicurezza di studenti e insegnanti nelle scuole piemontesi. Intervenire è urgente: di una scuola su quattro, addirittura, non si conosce la data di costruzione e più del 50 per cento del patrimonio edilizio scolastico è privo delle certificazioni di agibilità statica e di prevenzione incendi. Sono quasi 10 mila le classi con più di 26 studenti (dato 2020-21: le classi sovraffollate sono dunque l'8 per cento del totale, altro rilevante problema) - ha continuato Magliano -. (Rpi)