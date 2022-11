Speciale scuola: Pnrr, raggiunta intesa tra ministero Istruzione e Merito ed Anci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto presso la sede del ministero un proficuo incontro tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. La discussione - si legge in una nota - è stata incentrata sulle esigenze poste dall'Anci rispetto alle scadenze e allo stato di aggiornamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e ha prodotto una piena intesa sui seguenti punti: sul piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia, preso atto dei ritardi accumulati in precedenza, il ministro ha recepito le istanze di Anci e si è concordato di posticipare la scadenza interna dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023. Si è condiviso comunque l'impegno a valutare l'opportunità di una proroga della milestone europea del 30 giugno, sempre in raccordo con le istituzioni europee; sul piano per la messa in sicurezza, il ministro ha recepito le istanze di Anci e si è impegnato a fissare per decreto la definizione dei termini entro il 15 settembre 2023; in riferimento ai ribassi d'asta, raccolte le richieste di Anci, il ministro si impegna a valutare una proposta normativa che consenta la loro applicazione anche ai progetti in essere; per quanto riguarda la messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti scolastici, il ministro ha preannunciato la possibilità di implementare a breve un piano ambizioso e significativo sull'edilizia scolastica. "Sono molto soddisfatto del dialogo costruttivo con il presidente Decaro e con i Comuni italiani - ha dichiarato il ministro Valditara -. La grande alleanza per la scuola e per il merito che ho lanciato, e in cui credo fortemente, non può che avere tra i suoi interlocutori privilegiati le istituzioni più di prossimità, più vicine alle esigenze quotidiane dei territori e delle famiglie. Da questo punto di vista, facciamo il primo passo significativo e concreto di un percorso che intende colmare i ritardi accumulati da esperienze precedenti e ottimizzare al massimo le possibilità di sviluppo offerte dal Pnrr". (Com)