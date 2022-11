Roma: Battaglia (Pd), progetto Accademia belle arti in ex Mattatoio Testaccio segno cultura e rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le prime pietre per nuove aule, nuovi luoghi di espressione e contaminazione artistica sono già state posate. "Oggi grazie alla collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Roma dove prima c'erano baracche e strutture fatiscenti, nell'ex Mattatoio di Testaccio, nasceranno nuovi spazi per l'alta formazione in campo artistico". Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera Pd e presidente della commissione capitolina Cultura e Lavoro. "Ne siamo fieri, perché ogni volta che diamo spazi culturali alla città, agli studenti, all'arte, facciamo fare un salto in avanti alla comunità e al territorio nell'esercizio di nuovi diritti - aggiunge Battaglia -. Questo diritto alla bellezza e alla cultura va esteso e ampliato. Grazie all'Assemblea capitolina, a tutta la maggioranza, che ha creduto fermamente in questo progetto, sostenendolo con tenacia, al sindaco Gualtieri, all'assessore Zevi, all'Accademia, al Municipio I per questo progetto di rigenerazione e rinascita della città" (Com)