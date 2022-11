Pnrr: Camisa (Confapi), incontro positivo e propositivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro “estremamente positivo” e “propositivo”. Lo ha dichiarato il presidente di Confapi, Cristian Camisa, al termine dell'incontro a palazzo Chigi sul Pnrr. “C’eravamo lasciati al tavolo con il presidente Meloni riproponendoci di fare un tavolo specifico sul Pnrr. Nel giro di pochi giorni è stato convocato dal ministro Fitto”, ha sottolineato Camisa, che ha aggiunto: “I progetti che dovremo mettere in campo sono necessari per cambiare il sistema Paese. In quest’ambito, noi possiamo dare un contributo importante, anche in termini di competenze. Penso che un coinvolgimento delle associazioni che hanno grande capitale umano possa servire a bypassare le problematiche delle competenze tecniche per mettere a fattor comune i progetti dei prossimi anni”. (Rin)