Russia: patriarca Kirill, Ue mi vieta l'ingresso, decisione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca russo Kirill ha detto che l’Unione europea gli ha vietato l'ingresso e ha definito la decisione “senza precedenti". Lo ha riferito il sito ufficiale della Chiesa ortodossa russa a proposito di un incontro che Kirill ha avuto con il patriarca della Chiesa assira d’oriente, Mar Awa III. Secondo il patriarca Kirill, durante la guerra fredda le relazioni tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti erano più tese, "ma i contatti non erano limitati, inclusi i legami cristiani", mentre oggi l'Occidente "fa notevoli sforzi per limitare le capacità della nostra Chiesa di essere in dialogo con le chiese occidentali". Per Kirill, gli Stati ostili "hanno una posizione molto debole, perché la posizione dell'isolazionismo è sempre debole. Noi invece siamo aperti alla comunicazione con quelli che ci amano e con quelli che non ci amano". (Rum)