Pnrr: Prandini (Coldiretti), serve un miliardo per Invasi contro la siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di interesse agricolo anche le misura sulle infrastrutture irrigue, sull'innovazione e meccanizzazione agricola e sulla logistica dove è urgente intervenire – ha sostenuto Prandini - per ridurre il gap competitivo delle nostre imprese sui mercati esteri. Ma è necessario – ha continuato Prandini - potenziare le strutture amministrative competenti assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione e semplificare il più possibile i decreti attuativi delle diverse misure, anche per affrontare il continuo incremento dei costi, come è pure importante poter avere delle tempistiche adeguate per la partecipazione ai bandi. È anche strategico – ha concluso Prandini - poter consentire il cumulo fino al 100 per cento delle spese che rientrano nel credito d'imposta 4.0 con gli incentivi Pnrr, possibilità oggi limitata da indicazioni del ministero dell'economia e delle finanze, ed è inoltre fondamentale estendere al 31 dicembre 2023 il termine per usufruire del credito di imposta 4.0 e contestualmente scongiurare la riduzione della percentuale del 40 per cento per il 2023". (Rin)