Roma: Fd'I, in Municipio IX inauguriamo le panchine letterarie

21 luglio 2021

- Portare la cultura e gli autori, romani e non solo, nelle passeggiate dei romani e valorizzare la nostra tradizione letteraria è l'obiettivo che Fratelli d'Italia si è posta, presentando una mozione in Assemblea Capitolina a prima firma De Priamo e una mozione in Consiglio al Municipio IX a prima firma Pasetti, riportando nella Capitale l'esempio di progetti presentati da altre città italiane come L'Aquila, Foggia o Napoli. Lo dichiarano il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e la consigliera di Fratelli d'Italia al Municipio IX Laura Pasetti. "Il percorso che è seguito all'approvazione delle due mozioni ci porta all'inaugurazione delle panchine letterarie, previste il 22 novembre nella ex Vaccheria e il 26 novembre a Trigoria entrambi nel Municipio IX, un arricchimento estetico che ha la duplice valenza di diffondere messaggi culturali e di regalare ai cittadini una passeggiata, oltre che nel patrimonio artistico monumentale di Roma, anche tra i pensieri e le parole di letterati e uomini di cultura che con questa iniziativa riceveranno ulteriore riconoscenza e valorizzazione - si legge nella nota -. Inoltre riteniamo iniziative come questa dei validi strumenti di avvicinamento alla cultura e alla lettura. Esprimendo, quindi, la massima soddisfazione per la realizzazione di questo progetto da noi fortemente voluto, ringraziamo la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo per la disponibilità e per l'impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa", concludono gli esponenti di Fd'I.(Com)