Migranti: Matone (Lega), da Piantedosi intervento magistrale

- "Definire magistrale l'intervento del ministro Piantedosi alla Camera è davvero poco. Il ministro dell'Interno ha fugato i dubbi, ove ci fossero stati, sulla legittimità dell'operato del governo nell'ultima fase dell'emergenza immigrazione. Ha risposto con argomenti tecnico giuridici inattaccabili ad accuse pretestuose e spesso volgari. Ma quello che mi ha colpito in particolar modo è stato il suo senso di umanità non comune. Lo ringrazio, come dovrebbero fare in molti". Lo dichiara la deputata della Lega, Simonetta Matone. (Rin)